Başakşehir'de çevreci siteler ödüllendirildi

Başakşehir Belediyesi'nin atıkları para puana dönüştüren uygulaması 'Atık Nakit Projesini' kullanarak geri dönüşüme en fazla atık kazandıran iki siteye ödül verildi.



Başakşehir Belediyesi, Living Lab Teknoloji ve İnovasyon Merkezi'nde geliştirilen Atık Nakit Projesi ile Türkiye'de yeni bir uygulamayı devreye soktu. Akıllı telefonlara indirilen aplikasyon sayesinde Başakşehirliler, artık geri dönüşümden topladıkları para puanlarla alışveriş yapabiliyor. Uygulamayı kullanan sitelerden TOKİ Kayaşehir 5'inci ve 14'üncü Bölge Konutları'na ödülleri takdim edildi. Site sakinleri, bu uygulamayla hem 'Sıfır atık, güzel gelecek' projesine katkı sundu hem de ödüllendirilmekten memnun kaldı. Proje ile Kayaşehir 5'inci Bölge'de bulunan siteye 4 adet bank verilirken, proje kapsamında 14'üncü Bölge'de çalışan gönüllülere de toplamda 2 bin 100 TL değerinde market hediye çeki verildi. Projenin en başarılı sitelerine ödülleri Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu tarafından takdim edildi. Başkan Kartoğlu, site yöneticileri ve gönüllülerle tek tek selamlaşarak projeye katkılarından dolayı teşekkür etti.



"Projenin meyveleri oluşmaya başladı"



Proje ile hem siteler hem de çalışanlar için ödüllendirmeler olacağını dile getiren Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Daha önce tanıtımını yaptığımız Atık Nakit Sistemi'nin yani geri dönüşüm projemizin bugün sonuna ulaşmasını hep beraber yaşayacağız. Bir yazılım üretildi. Bu yazılımla birlikte toplanan sitelerdeki geri dönüşüm ürünleri bir karta yüklendi. Hem siteler için hem de burada çalışan görevli arkadaşlar için geri ödüllendirmeler yapılacak. Bu bize aynı zamanda geri dönüşüm hassasiyetini ve özellikle sitelerde yaşayan arkadaşların biraz daha farkındalığını oluşturup daha fazla uğraşmasını sağlayacak. Bunun artık meyveleri oluşmaya başladı" diye konuştu.



"İstanbul ortalaması 1.23 olan kişi başı çöp üretimini artık Başakşehir'de 0.77'e kadar düşmüş oldu"



Atık Nakit Sistemi projesi ile Başakşehir'de kişi başı çöp üretimini 0.77'e çektiklerini ve hedeflerinin 0.50'nin altında düşürmek olduğunu ifade eden Başkan Kartoğlu, "Geçen ay sürdürülebilir akademisinden geri dönüşüm ile ilgili bir ödül aldık. Bizde sitelerimizi geri dönüşümle ilgili getirdikleri miktar kadar ödüllendirmeye başladık. Bununla en önemlisi İstanbul ortalaması 1.23 olan kişi başı çöp üretimini artık Başakşehir'de 0.77'e kadar düşmüş oldu. Hedefimiz 0.50'li rakamların altına inmek. Bununla birlikte buradan doğmuş olan geri dönüşümü ülke ekonomisini de kazandırmış olmanın sevincini hep beraber yaşamış olduk " dedi.



"Evlere dağıtılan geri dönüşüm üniteleri bir duygu farkındalığı oluşturuyor"



Bu projenin ciddi bir çalışma olduğunu belirten Başkan Kartoğlu, "Bu ciddi bir çalışma. Evlere dağıtılan geri dönüşüm üniteleri bir duygu farkındalığı oluşturuyor. Bunun neticesinde insanlarda görsel bir şeyle karşılaştıklarından dolayı bu konuyu hassasiyetle takip etmelerini sağlamış oluyoruz. Katlarda konulan geri dönüşüm bidonlarıyla insanların el alışkanlıkları oluşturuluyor. Sitede çalışan arkadaşlarımız sayesinde bu işin bir merkezde toplanarak orada üretilen miktarla da, sitelere ve orada yaşayan çalışan arkadaşlara ödüllendirmeler yapılıyor" şeklinde konuştu.



"Ödüllendirmeler site yönetimi ve blok görevlileri arasında yarı yarıya paylaştırılıyor"



Blok görevlilerinin bu işte gönüllü olarak çalıştıkları için verilen ödüllerin yarısından yararlandığını söyleyen Başakşehir Belediyesi Çevre Mühendisi Gökçe Akgün, "Atık Nakit Sistemi yazılımında yüzde 50 - yüzde 50 çalışıyoruz. Yüzde 50'si blok görevlilerine olacak şekilde diğer yüzde 50'si de site yönetimine olacak şekilde. Az önce de gördük. 4 tane bankımızı 5'inci Bölge'ye toplu hediye olarak teslim ettik. İkinci bir ayağı olan blok görevlileri de bu işte gönüllü çalıştıkları için onlara da toplamda 2 bin 100 TL değerinde hediye çeki takdim edeceğiz. Blok görevlileri arasında paylaştıracağız bunu. Toplam 42 adet çekimiz var. Bir tanesi 50 TL değerinde. Toplam 2 bin 100 puan var " ifadelerini kullandı.



Başakşehir Belediyesi, 'Atık Nakit' projesi sayesinde geri dönüşüm atıklarını kazanca dönüştüren çevre dostu sitelere ödül vermeye devam edecek. - İSTANBUL