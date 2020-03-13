BAŞAKŞEHİR'DE ÇIKAN YANGINDA MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel BAŞAKŞEHİR'DE ÇIKAN YANGINDA MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika

BAŞAKŞEHİR'DE ÇIKAN YANGINDA MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI

6 saat önce

Başakşehir'de bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 5 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı.

BAŞAKŞEHİR'DE ÇIKAN YANGINDA MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI, System.String[]

Başakşehir'de bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 5 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Şahintepe Mahallesi 29. Sokak'taki bir 4 katlı bir apartmanın birinci katında saat 17.00'de henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Birinci katı saran dumanlar apartmandaki diğer daireleri de etkisi altına alınca çok sayıda kişi apartmanda mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, mahsur kalanları tahliye etti. Dumandan etkilenen 3 kişi de olay yerine gelen ambulansta ayakta tedavi edildi.

Görüntü Dökümü:

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Binadakilerin tahliye edilmesi

Binadan genel görüntü

Yangının çıktığı birinci kat


- İstanbul
Şahintepe Mahallesi, Başakşehir, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 06:28 Kaynak: DHA
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