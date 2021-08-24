Başakşehir'deki Masko Mobilyacılar Sitesi'nde çökme meydana gelen mobilya mağazası binası tedbir amaçlı ekipler tarafından yıkıldı.
İkitelli'de Masko Mobilyacılar Sitesi 14/B Blok'ta çökme meydana gelen iş yerinde, itfaiye ve AFAD ekiplerince bina içerisinde birilerinin olabileceği ihtimaline karşı arama kurtarma çalışması yapıldı.
AFAD köpeklerinin de kullanıldığı çalışmada, boş olduğu teyit edilen mobilya mağazası binası, iş makinesiyle kontrollü şekilde yıkıldı.
Yıkım esnasında çevrede güvenlik önlemleri alındı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Başakşehir'de çöken mobilya mağazası binasında kontrollü yıkım gerçekleştirildi - Son Dakika