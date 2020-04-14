Başakşehir'de çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Başakşehir Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında çöp konteynerlerini dezenfekte ediyor. Çalışmalarda yeraltı çöp konteynerleri de yıkanıyor.

Başakşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçe genelindeki temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda çöp konteynerleri ve çevresi ile vatandaşların temas ettiği yerler yıkanarak dezenfekte ediliyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Bölge Sorumlusu Erdal Ayyıldız, 15 günde bir yıkanan konteynerlerin koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle artık daha sık yıkandığını ifade ederek, "Halk sağlığını korumak için, pandemi döneminde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarımızı sıklaştırdık. Kombine araçlarımızla yeraltı konteynerlerini yıkayıp temizlemekle kalmayıp dışarıda kalan kısımları da dezenfekte ediyoruz" dedi.