Başakşehir'de corona virüsü testleri negatif çıktı!

Medipol Başakşehirde teknik heyet, idari ekip, kulüp çalışanları ve futbolculara uygulanan koronavirüs testlerinin sonuçları negatif çıktı.

Medipol Başakşehirde teknik heyet, idari ekip, kulüp çalışanları ve futbolculara uygulanan koronavirüs testlerinin sonuçları negatif çıktı.

Süper Ligde kalan 8 haftanın hazırlıklarına tesislerinde devam eden Medipol Başakşehirde koronavirüs testlerinin sonuçları negatif geldi.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada: "Futbol A takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve kulüp çalışanlarımıza bu hafta yapılan Covid-19 testlerinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır. Futbolcularımız, takım halinde antrenmanları sürdürmeye devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan İstanbul ekibi gün içerisinde yapacağı iki antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.



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