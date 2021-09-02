Başakşehir'de Crivelli gidiyor, M'Bala Nzola geliyor

Süper Lig'in ilk 3 haftasında galibiyetle tanışamayan Medipol Başakşehir'in Fransız golcüsü Enzo Crivelli, Fraport Tav Antalyaspor'a kiralanıyor. Gol atma yollarında sıkıntı yaşayan turuncu lacivertli takım, İtalya Serie A ekiplerinden Spezia Calcio forması giyen M'Bala Nzola'yı kadrosuna katarak hücum hattını güçlendirmek istiyor.

Süper Lig'de ilk 3 haftada 3 mağlubiyet alarak kötü bir başlangıç yapan Başakşehir'de transfer çalışmaları sürüyor. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın kadroda düşünmediği Enzo Crivelli, Fraport Tav Antalyaspor'a 1 yıllığına kiralandı. Turuncu lacivertlilerle Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan 26 yaşındaki Fransız santrfor, Başakşehir formasıyla 88 maça çıkıp, 16 gol ve 7 asistlik performans göstermişti.

M'BALA NZOLA İLE ANLAŞILDI

Süper Lig'de çıktığı 3 maçta sadece 1 gol atabilen Başakşehir'de teknik direktör Aykut Kocaman hücuma takviye yapılmasını istedi. Antalyaspor'a kiralanan Crivelli'nin yerine gelen isim ise İtalya Serie A'da Spezia forması giyen M'Bala Nzola. Medipol Başakşehir, 25 yaşındaki Angolalı santrforu 1 yıllığına kiralayacak. Nzola geçtiğimiz sezon çıktığı 25 maçta 11 gol, 3 asist yaptı.