Başakşehir'de Crivelli kondisyoner eşliğinde çalıştı

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 2021-2022 sezonu hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Turuncu-lacivertlilerde sakatlığını atlatan Crivelli, kondisyoner eşliğinde çalıştı.

Fatih Terim Stadı'nda yer alan antrenman sahasında Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. İdman, beş grup halinde 3'e 1 pas çalışmasıyla devam etti. Çift kale maçla antrenman sona erdi.

Tedavilerine devam edilen Chadli, Ahmed Kutucu ve Atabey idmana katılmadı. Crivelli kondisyoner eşliğinde çalıştı.

Turuncu-lacivertliler, bugün saat 18.00'de yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek. - İSTANBUL