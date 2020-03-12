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Başakşehir'de Crivelli şoku! Acılar içinde kaldı...
6 saat önce
Müsabakanın 74. dakikasında sakatlık geçiren golcü futbolcu, acılar içinde yerde kaldı.
Müsabakanın 74. dakikasında sakatlık geçiren golcü futbolcu, acılar içinde yerde kaldı. Sağlık görevlilerinin saha içinde tedavi ettiği Crivelli, daha sonra oyunu sedyeyle terk etti.
Fransız golcünün yerine oyuna Robinho dahil oldu.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:41
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