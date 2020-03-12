Başakşehir'de Crivelli şoku! Acılar içinde kaldı... - Son Dakika
Son Dakika Spor Başakşehir'de Crivelli şoku! Acılar içinde kaldı... - Son Dakika Spor

Başakşehir'de Crivelli şoku! Acılar içinde kaldı...

6 saat önce

Müsabakanın 74. dakikasında sakatlık geçiren golcü futbolcu, acılar içinde yerde kaldı.

Başakşehir'de Crivelli şoku! Acılar içinde kaldı..., System.String[]

Müsabakanın 74. dakikasında sakatlık geçiren golcü futbolcu, acılar içinde yerde kaldı. Sağlık görevlilerinin saha içinde tedavi ettiği Crivelli, daha sonra oyunu sedyeyle terk etti.


Fransız golcünün yerine oyuna Robinho dahil oldu.

Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:41 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Oğuz Ceylan: "Milli takım için telefon geldi"
Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City'de birkaç oyuncuda koronavirüs belirtisi görüldü Başakşehir-Kopenhag maçında koronavirüs tedbiri Crivelli oyuna devam edemedi

Son Dakika Haberleri
05:36 Maçın ardından - Göksel Gümüşdağ
05:34 Maçın ardından - İrfan Can Kahveci
05:33 Maçın ardından - Edin Visca
05:30 Maçın ardından - Staale Solbakken
05:28 Maçın ardından - Okan Buruk

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 05:47:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başakşehir'de Crivelli şoku! Acılar içinde kaldı... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]