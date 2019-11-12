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Başakşehir'de "Daha yaşanabilir bir dünya" yürüyüşü

7 saat önce

Başakşehir Belediyesi'nin sıfır atık ve çevre projelerinden biri olan "Daha yaşanabilir bir dünya için" sloganıyla çevre yürüyüşü gerçekleştirildi.

Başakşehir'de

Başakşehir Belediyesi'nin sıfır atık ve çevre projelerinden biri olan "Daha yaşanabilir bir dünya için" sloganıyla çevre yürüyüşü gerçekleştirildi.

Başakşehir Belediyesi Başkanı Yasin Kartoğlu, Ahmet Kabaklı İlköğretim Okulu'nun çevreci öğrencileriyle birlikte daha temiz, daha yeşil çevre için  "Daha yaşanabilir bir dünya" sloganıyla yürüdü. Yüzlerce öğrencinin heyecanına ortak olacak anne ve babalar, yürüyüşe birbirinden renkli kıyafet ve enstrümanlarıyla katıldı.

GELECEK İÇİN LÜTFEN ÇEVREMİZİ KORUYALIM

Ahmet Kabaklı İlköğretim Okulu'nun çevreci öğrencileriyle yürüyüşe katılan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Bugün çevre farkındalığını arttırmak için çocuklarımızla geleneksel hale getirdiğimiz yürüyüşümüzü yapacağız. Dün 11 milyon ağaç kampanyası yapıldı, biz de Başakşehir Belediyesi olarak ağaç kampanyalarımızla, çevre yürüyüşlerimizle farkındalık yaratmak istiyoruz. Eğer farkında olursak evimizde, sokağımızda daha sonrasında temizlenmesi gereken atıklar oluşturmazsak, çevremizi, doğamızı korursak çocuklarımız için de daha yaşanabilir bir dünya bırakırız. Yaşanabilir bir gelecek için lütfen çevremizi koruyalım" dedi.

Çevreci etkinliklerin öğrenciler üzerindeki etkilerine değinen Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Yılmaz, "Günümüzde çevre çok önemli, biz istiyoruz ki çocuklarımızla, velilerimizle, öğretmenlerimizle birlikte bir farkındalık oluşturalım. Çocuklarımız şu andan itibaren çevre bilincinin oluşması için, çöpleri çöp kutusuna atma, plastikleri çevreyi uzun süre kirletici maddeleri geri dönüşüme atma gibi bir bilince sahip olmak için gayret gösteriyorlar" dedi.  Ahmet Kabaklı İlköğretim Okulu Müdürü Zeki Borcekli, "Bu yıl düzenlediğimiz bu ikinci çevre etkinliğimiz, amacımız öğretmen arkadaşlarımızla birlikte öğrencilerimiz ve velilerimiz el ele vererek çevre bilinci oluşturmak insanları doğaya daha duyarlı hale getirmek" dedi.


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Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 02:28 Kaynak: DHA
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