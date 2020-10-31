Başakşehir'de deprem simülasyon merkezi açıldı - Son Dakika

Başakşehir'de deprem simülasyon merkezi açıldı

İSTANBUL - Başakşehir'de deprem simülasyon merkezi açıldı. Merkeze gelenler bir saatlik afet bilinci eğitiminin ardından simülasyona geçerek, deprem anında neler yapılması gerektiğini daha detaylı bir şekilde öğreniyor.

İzmir'de yaşanan 6.6'lık depremin ardından Başakşehir Belediyesi Deprem simülasyon merkezi açıldı. Simülasyon merkezi, Yaşam ve Kültür Merkezi içinde bulunuyor. Simülasyona gelen öğrenciler önce bir saatlik afet bilinci eğitimi alıyor. Ardından simülasyona geçerek, deprem anında neler yapılması gerektiğini detaylı bir şekilde öğreniyor. Başakşehir Belediyesi Jeoloji Mühendis Habip Polat: "Türkiye'nin her yerinde deprem olma kapasitesi var. Bizim 'depreme nasıl önlem alabiliriz' bunun üzerine çalışmamız lazım. Dün 6.6'lık İzmir depreminde yıkılan binalar ve yıkılmayan binaların içerisinde dolapların veya başka şeylerin düşmesi ile insanların yaralandığını gördük. Biz belediye olarak bunun önüne geçebilmek adına insanların eğitimini üstleniyoruz. Şu an bulunduğumuz Kayaşehir Kültür Yaşam Merkezi'nde deprem simülasyon merkezi kurduk. Yan tarafta konferans salonumuz var. Orada 1 saatlik afet bilinci eğitimi almadan biz buraya sokmuyoruz" diye konuştu.

Depremde neler yapılması gerektiğini anlatan Başakşehir Belediyesi Jeoloji mühendisi Habip Polat, " Bizim için üç aşama var. Deprem öncesi, deprem sırası ve deprem sonrası. Deprem öncesinde yapılacak işlerimizin en başında eşyalarımızı sabitlemek geliyor. Ufak bir örnek verecek olursak mutfakta yemek yaparken deprem olursa eşyalarımız sabit değilse ocaktaki yemek veya kırılan tabak çanak yapan kişinin üstüne gelmesi durumunda yaralanmalar hatta ölümler gerçekleşebilirler. Bir buluşma noktası belirlememiz gerekiyor. Bunların hepsinin yaptıktan sonra evin içinde deprem anında nerede durabilirim onun hesabını yapacağız. Burada önemli olan çocuklarımıza, birlikte onları korkutmadan bir oyunmuş gibi yapmak. Nüfusun yoğun olduğu şehirlerde yardımın ulaşması zaman alabilir. Onun için bize 3 gün yetecek su, yemek ve mevsimine göre bir deprem çantamız olması lazım. Depremle yaşamayı öğrenmek zorundayız. Bu bahsettiğimiz şeyleri yaptıktan sonra deprem anı geldiğinde çök, kapan, tutun dediğimiz hedef küçültme uygulaması yapmamız gerekiyor. Eğer giriş katta oturuyorsanız 5 saniye içinde çıkabilecekseniz çıkın. O zaman çök, kapan, tutun yapıp depremin bitmesini bekleyeceğiz. Deprem bittikten sonra eğer gece ise büyükşehirlerde erken uyarı sistemleri olduğu için doğalgaz ve elektrik kesiliyor. O yüzden önümüzü görerek gideceğiz. Yapmamız gereken en önemli şeylerden birisi doğalgazı kapatıp elektriğe dokunmamak. Çünkü 1995 Kobe depreminde 300 bine yakın insan yanarak vefat etti. Sırf doğalgaz ve elektriğin bulunmasından dolayı" dedi.