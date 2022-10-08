Başakşehir'de devrilen kamyonun şoförü yaralandı - Son Dakika
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Başakşehir'de devrilen kamyonun şoförü yaralandı

08.10.2022 11:44
Başakşehir'de devrilen kamyonun şoförü yaralandı

İstanbul Başakşehir'de yol yapım çalışmaları sırasında devrilen kamyonun şoförü yaralandı.

İstanbul Başakşehir'de yol yapım çalışmaları sırasında devrilen kamyonun şoförü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi Bulut Sokak'taki yol çalışmaları sırasında çakıl boşaltan 34 RV 1272 plakalı hafriyat kamyonu devrildi. Araçta sıkışan kamyon şoförü, yaralandı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Devrilen araçta maddi hasar meydana geldi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Bahçeşehir, Başakşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başakşehir'de devrilen kamyonun şoförü yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başakşehir'de devrilen kamyonun şoförü yaralandı - Son Dakika
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