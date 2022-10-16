Başakşehir'de 'dirft' yapan sürücü yakalandı: Ehliyeti iptal edildi - Son Dakika
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Başakşehir'de 'dirft' yapan sürücü yakalandı: Ehliyeti iptal edildi

16.10.2022 12:35

- Başakşehir'de 'dirft' yapan sürücü yakalandı: Ehliyeti iptal edildi 'Drift' yaparak trafiği tehlikeye sokan sürücüye 9 bin 944 TL ceza Başakşehir'de drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan araç sürücü polis ekipleri tarafından yakalandı.

- Başakşehir'de 'dirft' yapan sürücü yakalandı: Ehliyeti iptal edildi

'Drift' yaparak trafiği tehlikeye sokan sürücüye 9 bin 944 TL ceza

İSTANBUL - Başakşehir'de drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan araç sürücü polis ekipleri tarafından yakalandı. Ehliyetinin 60 gün süreyle iptal eden sürücüye toplam da 9 bin 944 TL ceza kesilirken, sürücünün drift yaptığı o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Başakşehir Bahçeşehir'de 7 Ekim 2022 tarihinde cadde üzerinde bulunan dönel kavşakta aracıyla drift yapan şahsın görüntüleri sosyal medyada tepki topladı. Görüntülerle ilgili harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aracın plakasında sürücünün kimliğini tespit etti.

Drift yapan aracın sürücüsü S.T.M., Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sivil Trafik ekipleri tarafından yakalandı.Sürücü hakkında 'Drift yapmak', 'Saygısızca araç kullanmak' 'Trafik düzeni ile ilgili kural ve yasaklara uymamak' maddelerinden toplamda 9 bin 944 TL idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesi de 60 gün süre ile geçici olarak iptal edildi.

Ayrıca S. T. M., ulaşım araçlarını kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde kullanmak maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Bahçeşehir Polis Merkezi Amirliğine amirliğine götürüldü.

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Kaynak: İHA

Başakşehir, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başakşehir'de 'dirft' yapan sürücü yakalandı: Ehliyeti iptal edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başakşehir'de 'dirft' yapan sürücü yakalandı: Ehliyeti iptal edildi - Son Dakika
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