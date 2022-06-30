İSTANBUL - Bakırköy'de bir iş hanının çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi: Bakırköy'de yangın paniği - Son Dakika

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