Son Dakika Haberleri: Başakşehir'de 'Doğada 1 Gün' etkinliği yapılacak
Son Dakika Güncel Başakşehir'de 'Doğada 1 Gün' etkinliği yapılacak

Başakşehir'de 'Doğada 1 Gün' etkinliği yapılacak

7 saat önce

BAŞAKŞEHİR Belediyesi, Mart ayında "Doğada 1 Gün" etkinliği ile gençleri tabiatla buluşturuyor.

Başakşehir'de 'Doğada 1 Gün' etkinliği yapılacak, System.String[]

BAŞAKŞEHİR Belediyesi, Mart ayında "Doğada 1 Gün" etkinliği ile gençleri tabiatla buluşturuyor. Şamlar Tabiat Parkı 6. kapıda başlayacak olan etkinlikte gençler tohum ekiminin yanı sıra çeşitli hayvan türlerini tanıma fırsatı yakalayacaklar.

Başakşehir Belediyesi olarak gençlere yönelik projelere devam ettiklerini belirten Başkan Yasin Kartoğlu, "Şamlar Tabiat parkı 6. kapıda başlatacağımız 'Doğada 1 Gün' etkinliğimizde tohum ekmek gibi tarımsal faaliyetler hakkında bilgi sahibi olacak, midilli atları ve benzerleri ile hayvan türlerini yakından tanıyacaksınız" diye konuştu.

25 BİN ÖĞRENCİMİZİ SPOR VE KÜLTÜR SANATLA BULUŞTURUYORUZ

Bu arada, Başakşehir Final Okulları'nda gerçekleştirilen "Başakşehir'i Seviyorum Çünkü… Söyleyecek Sözüm Var" söyleşisine; Okul Kurucusu Mustafa Bilbay, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Söyleşide gençlere hayatından kesitler aktaran Başkan Kartoğlu, "Ortaokul ve liselerden yaklaşık 25 bin öğrencimizi spor ve kültür-sanatla buluşturduğumuz 3. Gençlik Oyunları başladı. Sizler de mutlaka müsabakalara katılın" dedi.

Başakşehir Living Lab Teknoloji ve İnovasyon Merkezi'nde geliştirilen Robot Rıfkı'nın dansları ve rap şarkısıyla Başkan Kartoğlu'na eşlik ettiği program, öğrencilerden büyük ilgi gördü.


Başakşehir Belediyesi, Başakşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 12:44 Kaynak: DHA
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