Başakşehir'de doğaya dokunan sihirli eller unutulmadı - Son Dakika

Başakşehir Belediyesi, estetik dokunuşlarıyla yeşil alanlara daha fazla renk katan peyzaj mimarlarını 13 Mayıs Ulusal Peyzaj Mimarları Günü'nde unutmadı. Yaptıkları çalışmaları anlatan Park ve Bahçeler Müdürlüğü peyzaj Mimarı Nuray Çakar, "Başakşehir'de yeşil doğanın sürdürülebilirliğini sağlamayı ilke edinerek çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Başakşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görevli peyzaj mimarları, 13 Mayıs Ulusal Peyzaj Mimarlığı Günü kapsamında çalışmalarını anlattı. Peyzaj mimarlarından Nuray Çakar, "Peyzajı, ilk bakışta çevremizde gördüğümüz doğal ve kültürel elemanların kompozisyonu şeklinde tanımlayabiliriz. Peyzaj mimarlığı ise doğayı şehre entegre eden ve yapısal donatılarla onu kullanılabilir hale getiren bir meslek grubudur" diye konuştu.

"KENTİ DOĞAYLA BİRLEŞTİRİYORUZ"

Günümüzde hızla artan nüfus ve kentleşmenin insanı doğadan uzaklaştırdığına dikkat çeken peyzaj mimarı Nuray Çakar, "Bunun sonucunda, stresli şehir hayatı ile betonlaşmış kent dokusundan uzaklaşarak sağlıklı bir yaşam sürme ve doğaya yönelme fikri önem kazanmıştır. Bu noktada bahsedilen olumsuzlukları ortadan kaldırmak adına peyzaj mimarları olarak devreye biz giriyoruz" ifadelerini kullandı.

Başakşehir'de yeşili korumak ve sürdürebilir hale getirmek için canla başla çalıştıklarını ifade eden Çakar şu ifadeleri kullandı:

"Bizler Başakşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görevli peyzaj mimarları olarak ilçemizdeki park ve yeşil alanlarda periyodik bakım çalışmaları ile uygun olan noktalarda çevre düzenleme çalışmaları yapıyoruz. Kişi başına düşen 21 metrekare yeşil alana sahip ilçemizde yeşil doğanın sürdürülebilirliğini sağlamayı ilke edinerek çalışmalarımıza devam ediyoruz. Böyle bir günde bizleri unutmayan Başkan Yasin Kartoğlu'na teşekkür ederiz."