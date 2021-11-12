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Başakşehir'de dokuma atölyesi alev alev yanarak küle döndü - Son Dakika

Başakşehir'de dokuma atölyesi alev alev yanarak küle döndü

12.11.2021 07:33

Başakşehir'de dokuma atölyesi alev alev yanarak küle döndü Başakşehir İkitelli'de ESKOOP Sanayi Sitesi'nde bulunan bir dokuma atölyesinde yangın çıktı.

Başakşehir'de dokuma atölyesi alev alev yanarak küle döndü

İSTANBUL - Başakşehir İkitelli'de ESKOOP Sanayi Sitesi'nde bulunan bir dokuma atölyesinde yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, saat 06.00 sıralarında Başakşehir İkitelli'de bulunan ESKOOP Sanayi Sitesi C-7 Blok'ta tek katlı yaklaşık 400 metrekarelik bir dokuma atölyesinde çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler iş yerini sardı. İş yerinin yandığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Başakşehir, Bağcılar, Bahçelievler ve Sultangazi'den itfaiye ekiplerinin sevk edildiği yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yayılmadan kısa sürede söndürüldü. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.

Başakşehir'de dokuma atölyesi alev alev yanarak küle döndü
Başakşehir'de dokuma atölyesi alev alev yanarak küle döndü
Başakşehir'de dokuma atölyesi alev alev yanarak küle döndü
Başakşehir'de dokuma atölyesi alev alev yanarak küle döndü
Başakşehir'de dokuma atölyesi alev alev yanarak küle döndü
Başakşehir'de dokuma atölyesi alev alev yanarak küle döndü
Başakşehir'de dokuma atölyesi alev alev yanarak küle döndü
Başakşehir'de dokuma atölyesi alev alev yanarak küle döndü
Başakşehir'de dokuma atölyesi alev alev yanarak küle döndü

Başakşehir, İkitelli, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başakşehir'de dokuma atölyesi alev alev yanarak küle döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başakşehir'de dokuma atölyesi alev alev yanarak küle döndü - Son Dakika
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