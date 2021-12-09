Başakşehir'de dondurulmuş gıda yüklü kamyonet devrildi - Son Dakika

Başakşehir'de dondurulmuş gıda yüklü kamyonetin yol kenarına devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Şahintepe Mahallesi Şehit Polis Fethi Sekin Caddesi'nde Turgay Arslan'ın idaresindeki 34 AH 6067 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki çayırlık alana devrildi.
Kazada sürücü hafif yaranırken, devrilmenin etkisi ile kamyonetin kasası çekicisinden ayrıldı ve içindeki dondurulmuş gıdalar yol kenarına savruldu.
Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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