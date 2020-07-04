BAŞAKŞEHİR'DE DRİFT OTOMOBİLİN SÜRÜKLEDİĞİ BEKÇİ YARALANDI - Son Dakika

BAŞAKŞEHİR'DE DRİFT OTOMOBİLİN SÜRÜKLEDİĞİ BEKÇİ YARALANDI
BAŞAKŞEHİR'de iddiaya göre drift yapan aracı durdurmaya çalışan bekçiler otomobilin hareket etmesiyle kapıya asılı kalarak sürüklendi.
BAŞAKŞEHİR'de iddiaya göre drift yapan aracı durdurmaya çalışan bekçiler otomobilin hareket etmesiyle kapıya asılı kalarak sürüklendi. Otomobil yoluna devam ederken bekçilerden birisi yaralandı.
Olay, Başakşehir'de gece saat 01.30 sıralarında yaşandı. Polis ekipleri plakası öğrenilemeyen bir otomobilin Hürriyet Bulvarı üzerinde drift yaptığı ihbarını aldı. Olay yerine gelen polis ekiplerini gören araç durmayarak kaçtı. Ekipler de otomobili yakalamak için bölgede çalışma başlattı. Bu sırada gece bekçileri, drift yaptığı iddia edilen aracı durdurdu. Bekçiler sürücünün araçtan inmesini istedi. Ancak sürücü bekçilerin uyarısına aldırış etmeden hızla olay yerinden kaçmaya çalıştı. Bekçiler ise hareket halindeki aracın kapısına asılarak durdurmak istedi. Sürücü, bekçilerin kapıda asılı olmasına aldırış etmeden yoluna devam etti. Bunun üzerine bekçilerden biri savrularak düştü. Diğer bekçi ise yaklaşık 50 metre kapıya asılı halde sürüklendi. Aracın hızlanmasıyla ikinci bekçi de yola savrularak düştü ve yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı bekçiyi ilk müdahale sonrası ambulans ile Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan bekçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 03:25 Kaynak: DHA
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