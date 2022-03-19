BAŞAKŞEHİR'DE DRİFT YAPAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ YAKALANDI - Son Dakika
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BAŞAKŞEHİR'DE DRİFT YAPAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ YAKALANDI

19.03.2022 11:11
BAŞAKŞEHİR'DE DRİFT YAPAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ YAKALANDI

BAŞAKŞEHİR drift yaparak, trafiği tehlikeye sokan hafif ticari araç sürücüsü gözaltına alındı.

BAŞAKŞEHİR drift yaparak, trafiği tehlikeye sokan hafif ticari araç sürücüsü gözaltına alındı. Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 5 bin 683 lira idari para cezası kesilen sürücünün ehliyetinin de olmadığı ortaya çıktı.

Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir ayrımında geçen salı bir sürücü hafif ticari aracıyla drift yaptı. Başka bir sürücü tarafından kaydedilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine ekipler, hafif ticari aracın sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. Sürücü R.O. gözaltına alındı. Ehliyetinin olamadığı ortaya çıkan R.O.'ya Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 5 bin 683 lira adli para cezası kesildi. Ekipler hafif ticari araç sahibine ise "Sürücü Belgesiz Kişiye Araç Kullandırtmak" suçundan 3 bin 674 lira olmak üzere toplamda iki kişiye 9 bin 357 lira idari para cezası verdi. Ayrıca sürücü R.O.'ya "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" maddesine istinaden adli işlem yapıldığı belirtildi.

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Para Cezası, Başakşehir, Marmara, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAŞAKŞEHİR'DE DRİFT YAPAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ YAKALANDI - Son Dakika


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