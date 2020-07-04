Başakşehir'de drift yapan otomobil sürücüsünü durdurmak isteyen bekçi düşerek yaralandı - Son Dakika

Başakşehir'de drift yapan otomobil sürücüsünü durdurmak isteyen bekçi düşerek yaralandı

Başakşehir'de drift yapan otomobili durdurmaya çalıştığı sırada otomobile asılı kalarak sürüklenen bekçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Başakşehir'de drift yapan otomobili durdurmaya çalıştığı sırada otomobile asılı kalarak sürüklenen bekçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan bekçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Survivor 2020'nin 126. bölüm fragmanı yayınlandı! Sakatlanan Sercan acılar içinde kıvranıyor
İkinci el araç satışında merdiven altı eksperlere dikkat! Sahte rapor düzenliyorlar
Barolara ilişkin kanun teklifinde ilk 5 madde kabul edildi


Olay saat 01.30'da Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre drift yapan gençlerin olduğu ihbarı alan polis ekipleri bölgede uygulama gerçekleştirdi. Uygulamada esnasında polisleri gören gençler olay yerinden otomobilleriyle kaçtı.


Polis ekipleri bölgede çalışma başlatırken Hürriyet Bulvarı'nda uygulama yapan gece bekçileri plakası belirtilen otomobillerden birini yakaladı.


Bekçiler otomobil sürücüsünden araçtan inmesini istedi. Bunun üzerine otomobil sürücüsü şüpheli aracını hızla manevra yaparak kaçmaya çalıştı. Bu arada otomobile asılan iki bekçi otomobille sürüklendi.


Şüphelinin otomobilinin zikzak yapması sonucu bekçiler araçtan düşerek savruldu. Bekçilerden biri vucüdünun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaşanan olayı arkadaşları sağlık ekiplerine haber verdi. Alınan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı bekçiyi ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.


Tedavi altına alınan bekçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekiplerin kaçan şüphelileri yakalamak için bölgede arama çalışmaları başlattı.


Olayı gören bir vatandaş ise "Bekçi arkadaşlar burada uygulama yapıyordu. Karşı şeritten bir araba geçti. Egzoz sesi fazlaydı. Ona doğru baktılar. Kavşaktan dönüş yaptı buraya geldi kendi yanlarına onlarda gitti iyi akşamlar dedi. Kimliğinizi alabilir miyim dedi bir diyalog duydum. Daha fazlasını duymadım burada esnafla birlikte sohbet ediyorduk. Bir arbede olmadığını gördüm. Şoför kapısı açıktı arabanın arkadaşlar onlara soru sorarken şoföre tutundular. Araç geri geri önce gazladı. Bu yöne doğru ondan sonra durmadı yani. Onlarda bırakmadı aracı. ve gazlayıp şu tarafa doğru gittiler" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Başakşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 02:53 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başakşehir'de drift yapan otomobil sürücüsünü durdurmak isteyen bekçi düşerek yaralandı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

20:47 Dünyaca ünlü model Claudia Romani, ABD'nin kurtuluşunu bayraklı bikinisiyle kutladı 18:23 Silahlı saldırıda "kaza kurşunu" isabet eden asteğmen öldü 18:08 Rus milyarder Bodrum'da sahili kapatarak çalışanlara 7 bin 500 lira bahşiş bıraktı 17:59 Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı okulların açılacağı ve kapanacağı tarihi paylaştı 17:46 Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı 16:50 Seyir halindeki aracın direksiyonunu bırakıp kapıdan sarkan sürücüye ceza yağdı 16:23 Lionel Messi, 2021 yılında Barcelona'dan ayrılmaya karar verdi 16:05 Khabib Nurmagomedov'un babası Adbulmanap Nurmagomedov, koronavirüsten hayatını kaybetti 15:36 Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçilerinden beğeni yağıyor 14:41 Son dakika: Sakarya'daki patlamaya ilişkin Meteoroloji'den açıklama: Patlamadaki gazlar ülkeyi Akdeniz üzerinden terk edecek 13:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı 12:28 Boşa akan maden suyu kaynağını değerlendirmek için kurulan fabrika 30 ülkeye ihracat yapıyor 11:54 Kaç lira artış olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı maaşlar 10:36 Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu 10:19 Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere "Yarın öleceğim uğraşmayın artık" demiş
Survivor 2020'nin 126. bölüm fragmanı yayınlandı! Sakatlanan Sercan acılar içinde kıvranıyor
07:48
İkinci el araç satışında merdiven altı eksperlere dikkat! Sahte rapor düzenliyorlar
07:47
Barolara ilişkin kanun teklifinde ilk 5 madde kabul edildi
04:47
Bodrum'da iki kişinin uyurken öldürülmesi sonrasında jandarma alarma geçti
04:37
Havai fişek fabrikasındaki patlamadan sağ çıkan işçiler yaşananları anlattı
01:33
ÖSYM'nin soruşturma kararı sonrası Mabel Matiz'den dikkat çeken paylaşım: Sınandığım şeye bak
00:38
Dünya Sağlık Örgütü'nden dünyayı ayağa kaldıracak itiraf! Salgını Çinlilerden öğrenmediklerini kabul ettiler
00:37
ABD polisi, cinsel istismara uğrayan genç kadının ihbarını göçmen olduğu için ciddiye almadı
23:14
"Hz. Süleyman'ın kızıyım" diyerek insanlara kanını içiren sanık, hakim karşısında çark etti
21:53
250 şubesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak
20:58
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2020 09:16:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başakşehir'de drift yapan otomobil sürücüsünü durdurmak isteyen bekçi düşerek yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]