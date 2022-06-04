Başakşehir'de drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücü yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Başakşehir'de drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücü yakalandı

04.06.2022 10:06
Başakşehir'de drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücü yakalandı

Başakşehir'de aracıyla drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 12 bin 799 lira para cezası kesildi.

Başakşehir'de aracıyla drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 12 bin 799 lira para cezası kesildi.

Sivil trafik ekiplerinin sosyal medyadan gerçekleştirdiği incelemede, 31 Mayıs'ta Süzer Caddesi'nde bir sürücünün aracıyla drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu tespit edildi.

İncelemelerde 34 EPS 461 plakalı aracı kullanan sürücünün Hamza A. olduğunu belirleyen ekipler, şüpheliyi yakaladı.

Zanlıya drift yaptığı için 9 bin 125 lira, sürücü belgesiz araç kullandığı için de 3 bin 674 lira olmak üzere 12 bin 799 lira ceza kesildi.

Şüpheli Hamza A'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

YORUMLAR
500
Başakşehir'de aracıyla drift yapan zanlı, polis ekiplerince yakalandı Başakşehir'de aracıyla drift yapan zanlı, polis ekiplerince yakalandı İşçilerden inşaat alanındaki göçüğü çeken basın mensuplarına saldırı İşçilerden inşaat alanındaki göçüğü çeken basın mensuplarına saldırı
Kaynak: AA

Başakşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başakşehir'de drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücü yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
01:09 İki grup arasında çıkan kavgaya müdahale etmek isteyen 2 polis yaralandı
00:45 Evine gelen misafirin intihar ettiğini söylemişti, gerçek çok geçmeden anlaşıldı
00:44 Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Lazaris, PKK gösterisi nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı!
23:52 Milletler Ligi'nde oynanan voleybol karşılaşmasına Meral Akşener'in protestosu damga vurdu! Türkistan bayrağı açarak slogan attı
23:37 Putin, gıda krizinin çözümü için Belarus'u işaret etti
23:34 Ümit Özdağ'ın Beyazıt Öztürk paylaşımı kısa sürede gündem oldu! Gerçek ortaya çıkınca paylaşımlar silindi
23:30 NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi sonrası ilk açıklama: Diyaloğu sürdüreceğiz
23:27 Almanya'da asgari ücrete 3. kez zam yapıldı! Saatlik ücret 12 euroya çıktı
23:06 Otomobil ve çekici çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı
23:04 NATO'ya katılmak için başvuruda bulunan İsveç ve Finlandiya'ya Türkiye'den mesaj: Üyelikleri taleplerimize verecekleri yanıta bağlı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2022 10:13:04. #1.12#
SON DAKİKA: Başakşehir'de drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement