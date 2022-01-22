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BAŞAKŞEHİR'DE 'DUR' TABELASI İLE GEÇİLEBİLEN YAYA GEÇİDİ - Son Dakika

BAŞAKŞEHİR'DE 'DUR' TABELASI İLE GEÇİLEBİLEN YAYA GEÇİDİ

22.01.2022 11:07

BAŞAKŞEHİR'de Hürriyet Bulvarı'nda bulunan bir okulun önündeki yaya geçidinde çoğu sürücü, öğrenci ve velilere yol vermiyor.

BAŞAKŞEHİR'de Hürriyet Bulvarı'nda bulunan bir okulun önündeki yaya geçidinde çoğu sürücü, öğrenci ve velilere yol vermiyor. Son olarak yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan kadına hızla gelen otomobil çarptı. Bölgede yaşanan kazalar üzerine okul yönetimi seyyar 'dur' tabelasıyla önlem aldı. Okul görevlileri, ellerinde 'dur' yazılı tabelalarla sürücüleri uyararak çocukları yolun karşısına geçiriyor.

YAYA GEÇİDİNDEN KORKARAK GEÇİYORLAR

Başakşehir Hürriyet Bulvarı'nda bulunan okulun önündeki yaya geçidi, 'tehlike geçidi'ne döndü. Geçitte özellikle öğrenci ve veliler zor anlar yaşıyor. Geçitte kazalar da eksik olmuyor. O kazalardan biri de geçtiğimiz salı günü öğle saatleri oldu. 2 kadın yolun karşısına geçmek için yaya geçidine geldi. Bir süre bekledikten sonra yola adım atan yayaların arası hızla gelen araç daldı. Yabancı uyruklu bir kadın aracın çarpması sonucu yaralandı. Yardımına yanındaki arkadaşı ve çevredekiler koştu. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri kadını hastaneye kaldırdı. Kolu kırılan kadın, hastanede tedavisinin ardından taburcu edildi.

'DUR' LEVHASIYLA KARŞIYA GEÇİRİYOR

Çevredekiler bu kazanın ilk olmadığını dile getirirken yaya geçidi için 'Tehlike saçıyor' dedi. Araç sürücülerinin de yaya geçidine yaklaştığında yavaşlamadığı yayalara yol vermediği gözlendi. 650 öğrencisi bulunan okul tehlike saçan yola seyyar 'dur' tabelasıyla önlem bulmaya çalıştı. Okulun güvenlik görevlisi ise elindeki 'dur' tabelası ile yaya geçidinden öğrencileri geçiriyor. Yaya geçidinin önünde bulunan okul çalışanı ve yetkilileri trafik ışığı veya kasis talep ediyor.

"2 YILDA EN AZ 5 KEZ KAZA OLDU"

Okulun müdürü Sebahattin Keskin de "Bulunduğumuz yer Hürriyet Bulvarı. Burası da 650 öğrencisi bulunan bir okul. Çok yoğun bir trafik akışı var. Burada 15 dakika bekleyip karşıdan karşıya geçmeye çalışsanız bile bazen mümkün olmuyor. Yetkililer sadece buraya bir yaya geçidi koydu. Velilerimizle toplu dilekçe bile verdik. Veliler için de öğrenciler açısından da tehlike her geçen gün artıyor. İki yılda en az 5 tane kaza oldu okulun önünde. Biz buraya bir trafik ışığı istiyoruz. Her iki yana da kasis talep ediyoruz" diye konuştu.

"HER GÜN BEN 50-60 ÖĞRENCİYİ KARŞIDAN KARŞIYA GEÇİRİYORUM"

Okulda güvenlik görevlisi olarak çalışan Mehmet Akif Tanrıkulu, "Her gün böyle elimizde dur levhası ile geçiyoruz. Ona rağmen gaza basıyorlar. Daha dün saat 3 civarlarında bir kadına çarptılar. Çok şükür ölü ya da yaralı olmuyor. 600 öğrenci var ben her gün 50-60 tane öğrenciyi karşıdan karşıya geçiriyorum. Yaya geçidi var, bir de dur levhasını gösteriyorum ona rağmen kimse durmuyor. Kaç defa trafik ışığı yapılması için ricada bulunduk, hiçbir şey yapılmadı. İlla birinin ölmesi mi gerekiyor?" dedi.

BAŞAKŞEHİR'DE 'DUR' TABELASI İLE GEÇİLEBİLEN YAYA GEÇİDİ
BAŞAKŞEHİR'DE 'DUR' TABELASI İLE GEÇİLEBİLEN YAYA GEÇİDİ
BAŞAKŞEHİR'DE 'DUR' TABELASI İLE GEÇİLEBİLEN YAYA GEÇİDİ
BAŞAKŞEHİR'DE 'DUR' TABELASI İLE GEÇİLEBİLEN YAYA GEÇİDİ
BAŞAKŞEHİR'DE 'DUR' TABELASI İLE GEÇİLEBİLEN YAYA GEÇİDİ
BAŞAKŞEHİR'DE 'DUR' TABELASI İLE GEÇİLEBİLEN YAYA GEÇİDİ
BAŞAKŞEHİR'DE 'DUR' TABELASI İLE GEÇİLEBİLEN YAYA GEÇİDİ
BAŞAKŞEHİR'DE 'DUR' TABELASI İLE GEÇİLEBİLEN YAYA GEÇİDİ
BAŞAKŞEHİR'DE 'DUR' TABELASI İLE GEÇİLEBİLEN YAYA GEÇİDİ
BAŞAKŞEHİR'DE 'DUR' TABELASI İLE GEÇİLEBİLEN YAYA GEÇİDİ
BAŞAKŞEHİR'DE 'DUR' TABELASI İLE GEÇİLEBİLEN YAYA GEÇİDİ
BAŞAKŞEHİR'DE 'DUR' TABELASI İLE GEÇİLEBİLEN YAYA GEÇİDİ
BAŞAKŞEHİR'DE 'DUR' TABELASI İLE GEÇİLEBİLEN YAYA GEÇİDİ
BAŞAKŞEHİR'DE 'DUR' TABELASI İLE GEÇİLEBİLEN YAYA GEÇİDİ

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Başakşehir, Otomobil, Hürriyet, Salı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAŞAKŞEHİR'DE 'DUR' TABELASI İLE GEÇİLEBİLEN YAYA GEÇİDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: BAŞAKŞEHİR'DE 'DUR' TABELASI İLE GEÇİLEBİLEN YAYA GEÇİDİ - Son Dakika
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