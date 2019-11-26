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Başakşehir'de Ekrem Dağ ve Pierre Webo yardımcı antrenör oldu

7 saat önce

Medipol Başakşegir'de Ekrem Dağ ve Pierre Webo, yardımcı antrenörlük göreviyle turuncu lacivertlilerde göreve başladı.

Başakşehir'de Ekrem Dağ ve Pierre Webo yardımcı antrenör oldu, System.String[]

Medipol Başakşegir'de Ekrem Dağ ve Pierre Webo, yardımcı antrenörlük göreviyle turuncu lacivertlilerde göreve başladı.

Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili şu açıklamaya yer verildi: Kulübümüz, yardımcı antrenörlük görevi için Ekrem Dağ ve Pierre Webo ile anlaşmaya vardı.

Futbolculuk kariyerinde 10 kez Avusturya Milli Takımı forması giyen 38 yaşındaki Ekrem Dağ, ülkemizde ve Avusturya liginde forma giydi. Kamerun Milli formasını 58 kez terleten 37 yaşındaki Pierre Webo ise Uruguay, İspanya ve Türkiye liglerinde forma giydi. İki teknik adama da kulübümüze hoş geldin diyor ve görevlerinde başarılar diliyoruz."


- İstanbul
Pierre Webo, Avusturya, Ekrem Dağ, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 04:11 Kaynak: DHA
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