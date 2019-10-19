Başakşehir'de elektronik atıklar dönüşüyor

Başakşehir Living Lab Teknoloji ve İnovasyon Merkezi'nde düzenlenen "Elektronik Atıktan Tasarım Atölyesi"nde, teknolojik atıklar sanat eserlerine dönüştürüldü.



Başakşehir Belediyesi, Teknoloji ve İnovasyon Merkezi'nde bir yandan öğrencilere yönelik eğitimler ve etkinlikler hız kesmeden devam ederken diğer yandan elektronik atıkların geri dönüşümü sağlanarak farkındalık oluşturuluyor. Çevreye verilen zararı azaltmak ve verimliliği arttırmak için düzenlenen Elektronik Atıktan Tasarım Atölyesi'nde, arızalı veya kullanım dışı cep telefonu, bilgisayar, bilgisayar parçaları, elektrikli ev eşyası, adaptör gibi pek çok elektronik atık yeniden değerlendiriliyor.



Elektronik atıklardan sanatsal çalışmalar



Tasarım atölyesinde öğrencilere ilk önce elektronik atık süreci, dönüşüm ve atık ayrıştırma konusunu içeren toplumsal bilinci artırmaya yönelik sunumlar yapılıyor. Daha sonra öğrencilere elektronik atıklardan kendi hayal gücünü kullanarak deneysel çalışmalar yapma imkanı sunuluyor.



Atölye 4 hafta sürecek



Öğrencilere elektronik atıkları ayrıştırma ve tamir aletleri ile uygun parçaları sökme heyecanını da yaşatan atölye 4 hafta sürecek. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği Elektronik Tasarım Atölyesi'nde Sanatçı Ruhiye Onurel'in elektronik atıklardan tasarladığı sergisi de yer alıyor. - İSTANBUL