Son Dakika Haberleri: Başakşehir'de emniyet şeridindeki minibüse çarpan araç takla attı
Son Dakika Güncel Başakşehir'de emniyet şeridindeki minibüse çarpan araç takla attı

Başakşehir'de emniyet şeridindeki minibüse çarpan araç takla attı

6 saat önce

BAŞAKŞEHİR'de arıza yaptığı için emniyet şeridinde beklediği iddia edilen panelvan minibüse arkasından gelen lüks otomobil çarparak, takla attı.

Başakşehir'de emniyet şeridindeki minibüse çarpan araç takla attı, System.String[]

BAŞAKŞEHİR'de arıza yaptığı için emniyet şeridinde beklediği iddia edilen panelvan minibüse arkasından gelen lüks otomobil çarparak, takla attı. Kazada otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, TEM Altınşehir Viyadüğü Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Abdullah Danacı'nın kullandığı 69 BN 159 plakalı panelvan minibüs, arıza nedeniyle emniyet şeridinde durdu. 34 BMA 53 plakalı otomobilin sürücüsü Cemal Sancak emniyet şeridindeki araca çarparak, takla attı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil, bariyerlerin üzerinden çimenlik alana savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, kazanın olduğu alanda güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri Cemal Sancak'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Hafifi şekilde yaralanan Sancak'ın hastaneye gitmeyi kabul etmediği öğrenildi. Abdullah Danacı'nın polis ekiplerine verdiği ifadede "Cemal Sancak'ın, trafikte makas atıp zikzaklar çizerek, çok hızlı gitti" dediği öğrenildi. Kaza nedeniyle Edirne istikametinde bir süre trafik yoğunluğu oluşurken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Edirne, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 09:38 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sağır ve dilsiz oğlunu öldürdü, 11 yıl boyunca eşinden bile sakladı
Yolcu minibüsü devrildi: 9 yaralı - ZONGULDAK Kayıp vatandaş, boş kulübede tavana asılı halde bulundu Ataşehir'de 8 yaşındaki öğrenciye otomobil çarptı: Anne yaşadığı şoku üzün süre atlatamadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 16:33:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başakşehir'de emniyet şeridindeki minibüse çarpan araç takla attı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]