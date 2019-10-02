Son Dakika Haberleri: Başakşehir'de engelli kişilerin hayatını kolaylaştıracak uygulama
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Başakşehir'de engelli kişilerin hayatını kolaylaştıracak uygulama

1 saat önce

Engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak için çeşitli projelere imza atan Başakşehir Belediyesi, bu kapsamda hizmete sunduğu Akülü Tekerlekli Sandalye Tamir Bakım Atölyesi ile engelli vatandaşların ihtiyaçlarını ücretsiz karşılıyor.

Başakşehir'de engelli kişilerin hayatını kolaylaştıracak uygulama, System.String[]

Engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak için çeşitli projelere imza atan Başakşehir Belediyesi, bu kapsamda hizmete sunduğu Akülü Tekerlekli Sandalye Tamir Bakım Atölyesi ile engelli vatandaşların ihtiyaçlarını ücretsiz karşılıyor.


Akülü Tekerlekli Sandalye Tamir ve Bakım atölyesi çalışanları çağrı merkezine gelen talep çağrılarını anında karşılayıp mobil araçları ile adrese giderek aracın arıza tespitini yapıyor, mümkünse arızayı yerinde gideriyor. Yerinde bakım ve onarımın yapılamadığı, uzun süreli işlem gerektiren durumlarda ise sandalye, tamir ve bakım için Tekerlekli Sandalye Tamir ve Bakım Atölyesine götürülüyor. Tamir süresince engelli vatandaşı mağdur etmemek adına geçici süre kullanımı için akülü ya da aküsüz tekerlekli sandalye veriliyor.


Engelli bireyler ve ebeveynlerinin yüzü gülüyor


Engelli annesi Yasemin Ünlü, Başakşehir Belediyesi tarafından hizmetin ücretsiz bir şekilde verilmesinden oldukça memnun olduğunu, hem maddi hem de manevi olarak önemli bir destek olarak gördüklerini ifade etti. Başakşehir Belediyesi Akülü Tekerlekli Sandalye Tamir ve Bakım Atölyesi'nde görevli usta Abdullah Sevin ise, engelli bireylerin arızalı araçlarının tamirinden sonra sorunsuz bir şekilde araçlarına yeniden kavuşuyor olmanın mutluluğuna şahit olmanın çok anlamlı olduğuna dikkat çekti. - İSTANBUL

Başakşehir Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 05:03 Kaynak: İHA
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