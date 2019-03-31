Başakşehir'de 'Engelsiz' Seçim
1 saat önce
Başakşehir Belediyesi engelli ve yaşlı vatandaşların oy kullanabilmesi için engelli aracı tahsis etti.
Başakşehir Belediyesi
engelli ve yaşlı vatandaşların oy kullanabilmesi için engelli aracı tahsis etti.
Başakşehir Belediyesi 31 Mart yerel seçimlerinde engelli ve yaşlı vatandaşların oylarını kullanmasında herhangi bir zorluk yaşamaması için seferber oldu. Belediye ekipleri 4 adet özel asansörlü araç, 2 ambulans ve 20 binek araçla yaşlı ve engelli vatandaşları evlerinden alarak oy kullanacakları okula götürdü ve ardından tekrar evlerine bıraktı.
Oy kullanmak için belediyeden yardım isteyen yürüme engelli olan 25 yaşındaki Abdülsamet Çile, herkesin vatandaşlık görevini yerine getirmesi gerektiğini belirterek, "Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Herkesi vatandaşlık görevi olan oy kullanmaya davet ediyorum" dedi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 02:48 Kaynak: İHA
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