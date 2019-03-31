Başakşehir'de 'Engelsiz' Seçim

- Başakşehir'de 'Engelsiz' seçim Başakşehir Belediyesi oy kullanmak isteyen engelli vatandaşlar için tüm imkanları seferber etti Oy kullanmak isteyen engelli vatandaşın yardımına belediye ekipleri koştuİSTANBUL - Başakşehir Belediyesi engelli ve yaşlı vatandaşların oy kullanabilmesi için...

- Başakşehir'de 'Engelsiz' seçim

Başakşehir Belediyesi oy kullanmak isteyen engelli vatandaşlar için tüm imkanları seferber etti

Oy kullanmak isteyen engelli vatandaşın yardımına belediye ekipleri koştu



İSTANBUL - Başakşehir Belediyesi engelli ve yaşlı vatandaşların oy kullanabilmesi için engelli aracı tahsis etti.

Başakşehir Belediyesi 31 Mart yerel seçimlerinde engelli ve yaşlı vatandaşların oylarını kullanmasında herhangi bir zorluk yaşamaması için seferber oldu. Belediye ekipleri 4 adet özel asansörlü araç, 2 ambulans ve 20 binek araçla yaşlı ve engelli vatandaşları evlerinden alarak oy kullanacakları okula götürdü ve ardından tekrar evlerine bıraktı.

Oy kullanmak için belediyeden yardım isteyen yürüme engelli olan 25 yaşındaki Abdülsamet Çile, herkesin vatandaşlık görevini yerine getirmesi gerektiğini belirterek, " Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Herkesi vatandaşlık görevi olan oy kullanmaya davet ediyorum" dedi.

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