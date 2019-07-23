Başakşehir'de Enkoop sanayi sitesi içerisindeki 6 katlı bir iş merkezinde yangın çıktı.
1 saat önce
Başakşehir'de Enkoop sanayi sitesi içerisindeki 6 katlı bir iş merkezinde yangın çıktı.
Başakşehir Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:07 Kaynak: İHA
'de Enkoop sanayi sitesi içerisindeki 6 katlı bir iş merkezinde yangın çıktı. Kozmetik deposu olarak kullanıldığı öğrenilen iş merkezindeki yangın için çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. - İSTANBUL
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