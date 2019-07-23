Son Dakika Haberleri: Başakşehir'de Enkoop sanayi sitesi içerisindeki 6 katlı bir iş merkezinde yangın çıktı.
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Başakşehir'de Enkoop sanayi sitesi içerisindeki 6 katlı bir iş merkezinde yangın çıktı.

1 saat önce

Başakşehir'de Enkoop sanayi sitesi içerisindeki 6 katlı bir iş merkezinde yangın çıktı.

Başakşehir'de Enkoop sanayi sitesi içerisindeki 6 katlı bir iş merkezinde yangın çıktı., System.String[]
Başakşehir'de Enkoop sanayi sitesi içerisindeki 6 katlı bir iş merkezinde yangın çıktı. Kozmetik deposu olarak kullanıldığı öğrenilen iş merkezindeki yangın için çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. - İSTANBUL
Başakşehir, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:07 Kaynak: İHA
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