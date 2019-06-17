Başakşehir'de eşini öldüren koca intihara teşebbüs etti (2)
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Alper KORKMAZ/İSTANBUL DHA- BAŞAKŞEHİR'de eşini öldüren koca polisi aradıktan sonra intihara kalkıştı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 03:20 Kaynak: DHA
Alper KORKMAZ/İSTANBUL DHA- BAŞAKŞEHİR'de eşini öldüren koca polisi aradıktan sonra intihara kalkıştı.
Olay, 13.00 sıralarında Başakşehir'de bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre eşi Derya Yörükoğlu'nu öldüren Naci Yörükoğlu durumu polise ihbar etti. Olay yerine gelen polis ekipleri, yerde kanlar içinde yatan kadın ve eşini bıçakladıktan sonra ilaçla intihara kalkışan Naci Yörükoğlu için hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Derya Yörükoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirlerken, intihara teşebbüs eden Naci Yörükoğlu'nu hastaneye kaldırdı. Polisin olayın meydana geldiği dairede incelemeleri devam ediyor.
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