Son Dakika Haberleri: Başakşehir'de evde çıkan yangında mahsur kalanlar kurtarıldı
Son Dakika Güncel Başakşehir'de evde çıkan yangında mahsur kalanlar kurtarıldı - Son Dakika

Başakşehir'de evde çıkan yangında mahsur kalanlar kurtarıldı

6 saat önce

Başakşehir'de bir gecekonduda çıkan yangında mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı.

Başakşehir'de bir gecekonduda çıkan yangında mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Altınşehir Mahallesi İntepe Sokak'taki bir gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Evde mahsur kalan 5 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarılırken yangın da söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Başakşehir'de evde çıkan yangında mahsur kalanlar kurtarıldı

Altınşehir, Başakşehir, İntepe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 01:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yaşlı kadın, kızının çıkardığı öne sürülen yangında öldü
Gecekonduda yangın çıktı, 9 yaşındaki engelli çocuk hayatını kaybetti Gecekondu alev alev yandı, 7 kişilik aile ölümden döndü Son dakika: Yunanistan'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2019 08:35:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başakşehir'de evde çıkan yangında mahsur kalanlar kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]