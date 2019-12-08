Başakşehir'de evde çıkan yangında mahsur kalanlar kurtarıldı

Başakşehir'de bir gecekonduda çıkan yangında mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Altınşehir Mahallesi İntepe Sokak'taki bir gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Evde mahsur kalan 5 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarılırken yangın da söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.