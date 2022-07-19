İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede 9 Temmuz'da bir evden ziynet ve bir miktar para çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Başakşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Başakşehir'de evden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.