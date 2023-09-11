İstanbul'da evli ve 2 çocuk babası şahıs, kendisini yatak odasına kilitleyip intihar etti

Başakşehir'de evli ve iki çocuk babası bir şahıs, odasının kapısını kilitleyip kendini başından vurarak intihar etti. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Olay, akşam saatlerinde Başakşehir Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evli ve iki çocuk babası Sedat A. yatak odasının kapısını kilitledikten sonra eline aldığı silahla kafasına ateş etti.
Silah sesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yeri inceleme ekipleri evde çalışma yaparken, Sedat A.'nın cansız bedeni cenaze aracıyla morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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