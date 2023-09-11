İstanbul'da evli ve 2 çocuk babası şahıs, kendisini yatak odasına kilitleyip intihar etti - Son Dakika

İstanbul'da evli ve 2 çocuk babası şahıs, kendisini yatak odasına kilitleyip intihar etti

Son Güncelleme: 11.09.2023 23:20

İstanbul Başakşehir'de evli ve iki çocuk babası bir şahıs, kendisini yatak odasına kilitleyip başına dayadığı tabancayı ateşledi. Silah sesinin ardından olay yerine gelen polis ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini tespit ederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Başakşehir'de evli ve iki çocuk babası bir şahıs, odasının kapısını kilitleyip kendini başından vurarak intihar etti. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

YATAK ODASININ KAPISINI KİLİTLEYİP KENDİNİ VURDU

Olay, akşam saatlerinde Başakşehir Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evli ve iki çocuk babası Sedat A. yatak odasının kapısını kilitledikten sonra eline aldığı silahla kafasına ateş etti.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME SÜRÜYOR

Silah sesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yeri inceleme ekipleri evde çalışma yaparken, Sedat A.'nın cansız bedeni cenaze aracıyla morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

Başakşehir, İntihar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da evli ve 2 çocuk babası şahıs, kendisini yatak odasına kilitleyip intihar etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da evli ve 2 çocuk babası şahıs, kendisini yatak odasına kilitleyip intihar etti - Son Dakika
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