Başakşehir'de fabrika yangını
1 saat önce
Başakşehir'de kozmetik fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Başakşehir Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:25 Kaynak: AA
'de kozmetik fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Başakşehir Enkoop Sanayi Sitesi'ndeki 6 katlı kozmetik firmasının 2. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyerek üst kata sıçrayan yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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