Son Dakika Haberleri: Başakşehir'de fabrika yangını
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Başakşehir'de fabrika yangını

1 saat önce

Başakşehir'de kozmetik fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

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Başakşehir'de kozmetik fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Başakşehir Enkoop Sanayi Sitesi'ndeki 6 katlı kozmetik firmasının 2. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyerek üst kata sıçrayan yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Başakşehir, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:25 Kaynak: AA
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