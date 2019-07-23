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Başakşehir'de fabrika yangını

1 saat önce

Başakşehir'de kozmetik fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Başakşehir'de kozmetik fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Başakşehir Enkoop Sanayi Sitesi'ndeki 6 katlı kozmetik firmasının 2. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyerek üst kata sıçrayan yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü. Yangın dolayısıyla binada hasar meydana geldi.
Başakşehir, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 04:08 Kaynak: AA
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