Başakşehir'de fabrika yangını
1 saat önce
Başakşehir'de plastik maddeler üreten bir fabrikada çıkan yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:06 Kaynak: AA
Başakşehir'de plastik maddeler üreten bir fabrikada çıkan yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Alınan bilgiye göre Çevre Sanayi Sitesinde plastik maddeler üretimi yapan bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın nedeniyle olay yerine sağlık ekibi ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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