Başakşehir'de fabrika yangını
55 dakika önce
Plastik maddeler üreten bir fabrikada çıkan yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Plastik maddeler üreten bir fabrikada çıkan yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:35
Saman yüklü traktörün römorku benzin istasyonuna 200 metre kala alev aldı General Mobile'dan 100 milyon TL'lik fabrika yatırımı Oyuncu Nur Fettahoğlu'nun eşi Amerika'da 6 milyar dolarlık yatırımın başına geçti Görkemli bir düğünle evlenen Aylin Coşkun: Takılarımla 5 milyonluk villa alırım