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Başakşehir'de fabrika yangını

55 dakika önce

Plastik maddeler üreten bir fabrikada çıkan yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Başakşehir'de fabrika yangını, System.String[]

Plastik maddeler üreten bir fabrikada çıkan yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye, Plastik, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:35 
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