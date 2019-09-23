Son Dakika Haberleri: Başakşehir'de fabrika yangını
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Başakşehir'de fabrika yangını

1 saat önce

Başakşehir'de plastik maddeler üreten bir fabrikada çıkan yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Başakşehir'de plastik maddeler üreten bir fabrikada çıkan yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Alınan bilgiye göre Çevre Sanayi Sitesinde plastik maddeler üretimi yapan bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle olay yerine sağlık ekibi ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Başakşehir'de fabrika yangını

Başakşehir, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 02:26 Kaynak: AA
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