Başakşehir'de fabrika yangını - Son Dakika

Başakşehir'deki bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü.

Şamlar Mahallesi İstiklal Caddesi'nde, konveyör bant ve kayış üretimi yapan 2 bin 500 metrekarelik 2 katlı fabrikanın depolama kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrikadaki plastik ham maddenin tutuşmasıyla kısa sürede büyüyen yangın, fabrikanın büyük kısmına yayıldı.

Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, iş makinelerinin yardımıyla yangına müdahale etti.

Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın söndürülürken, fabrikada hasar oluştu.

Kaymakamlık açıklaması

Başakşehir Kaymakamlığından yapılan açıklamada, saat 05.13'te henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıkan fabrikaya itfaiye, 112 ve polis ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Yangına Başakşehir ve çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri; 32 araç, 80 personel ile müdahale etmektedir. Yangın kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir. Fabrika'da çalışan kimse olmadığı tespit edilmiştir. Yaralı ve can kaybı bulunmamaktadır." denildi.