Başakşehir'de Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları başladı

İlk bölümünde salonda kuvvet çalışması yapılan idmanda daha sonra sahaya geçildi. Sahada ısınma hareketleriyle başlayan idman, 4'e 1 pas oyunuyla devam etti. Çalışma, çift kale maçla sona erdi.

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