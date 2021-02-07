BAŞAKŞEHİR'DE FECİ KAZA; 11 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika
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BAŞAKŞEHİR'DE FECİ KAZA; 11 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ

BAŞAKŞEHİR'DE FECİ KAZA; 11 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ

07.02.2021 12:03

BAŞAKŞEHİR'de hafriyat kamyonun çarptığı motosiklet devrildi.

BAŞAKŞEHİR'de hafriyat kamyonun çarptığı motosiklet devrildi. Kazada, motosiklet üzerinde bulunan 11 yaşındaki kız ile ağabeyi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin kaza yerinde kalp masajı yaparak çocuğu hayata döndürdükleri o anlar,  cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saat 21.30 sıralarında meydana geldi.  Arnavutköy yönünden Sultangazi'ye seyir halinde olan Mesut Ö., yönetimindeki  hafriyat kamyonu Başakşehir yakınlarında iddiaya göre, önünde seyir halinde olan Eren Özer (24) yönetimindeki motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına devrilen motosikletin sürücüsü Eren Özer ile arkasında  bulunan kız kardeşi Tuana Özer (11) yaralandı.

KALP MASAJI İLE HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ

Yaralı kardeşlerin yardımına diğer sürücüler koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Durumu ağır olan ve kalbi duran 11 yaşındaki Tuana Özer'e, sağlık ekiplerince kaza yerinde kalp masajı yapıldı. Dakikalarca süren kalp masajı sonrasında Tuana Özer hayata döndürüldü. Eren ve Tuana Özer kardeşler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Eren Özer'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kız kardeşinin  hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.Hafriyat kamyonunu sürücüsü Mesut Ö. ise gözaltına alınarak, Başakşehir Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü dökümü: -----------------------Cep telefonu kamerası-Tuana Özer'e kalp masajı yapılması-Yaşanan panik anlarıAKTÜEL-Kaza yerinen görüntü-Yaralılara müdahale-Kazaya karışan araçlar-Polis ekiplerinin çalışması-Yoldan görüntü

-Genel ve detaylar görüntüler


- İstanbul
Kaynak: DHA
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