Son Dakika Haberleri: Başakşehir'de Fenerbahçe hazırlıkları sürüyor! Takımda 3 eksik, iddaa'da TEK MAÇ...
Son Dakika Spor Haber

Başakşehir'de Fenerbahçe hazırlıkları sürüyor! Takımda 3 eksik, iddaa'da TEK MAÇ...

25 dakika önce

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı yanındaki antrenman sahasında, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idmanda sakatlığı bulunan Gael Clichy ve Mahmut Tekdemir ile transfer görüşmeleri yapması için izin verilen Mevlüt Erdinç yer almadı.

Başakşehir'de Fenerbahçe hazırlıkları sürüyor! Takımda 3 eksik, iddaa'da TEK MAÇ..., System.String[]

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı yanındaki antrenman sahasında, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idmanda sakatlığı bulunan Gael Clichy ve Mahmut Tekdemir ile transfer görüşmeleri yapması için izin verilen Mevlüt Erdinç yer almadı.


İlk 20 dakikası basına açık olan idmanda futbolcular yarım sahada çift kale el topu maçı yaptı. Daha sonra yandaki sahaya geçen oyuncular pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Fenerbahçe maçının taktik çalışmasının yapıldığı belirtildi.


Medipol Başakşehir, yarın akşam gerçekleştireceği idmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Fenerbahçe, Başakşehir, İstanbul, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 02:07 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe, Gustavo ile söz kesti!
Gaziosmanpaşa'da köfteci dükkanında silahlı saldırı kamerada Fenerbahçe'ye 30 milyon euroluk transfer şoku Türkücü Sabahat Akkiraz, Türk halk müziği sanatçısı Ali Gürlü'nün vefat ettiğini duyurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 14:33:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başakşehir'de Fenerbahçe hazırlıkları sürüyor! Takımda 3 eksik, iddaa'da TEK MAÇ...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]