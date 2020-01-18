Başakşehir'de Fenerbahçe maçı öncesi Demba Ba şoku! - Son Dakika
Son Dakika Spor Başakşehir'de Fenerbahçe maçı öncesi Demba Ba şoku! - Son Dakika Spor

Başakşehir'de Fenerbahçe maçı öncesi Demba Ba şoku!

6 saat önce

Medipol Başakşehir'in Senegalli golcüsü Demba Ba, BtcTurk Yeni Malatyaspor mücadelesinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Başakşehir'de Fenerbahçe maçı öncesi Demba Ba şoku!, System.String[]

Medipol Başakşehir'in Senegalli golcüsü Demba Ba, BtcTurk Yeni Malatyaspor mücadelesinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.


Bu sezon ligdeki 4. sarı kartını görerek cezalı duruma düşen deneyimli futbolcu, takımının gelecek hafta deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı zorlu mücadelede forma giyemeyecek.


Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir Süper Lig'in 18. haftasında 25 Ocak Cumartesi günü Ülker Arena'da karşı karşıya gelecek.


Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa'da öne çıkan maçları değerlendirdi...


Batı Çalışma Grubu, Başakşehir, Fenerbahçe, Demba Ba, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 08:47 
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