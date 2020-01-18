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Başakşehir'de Fenerbahçe maçı öncesi Demba Ba şoku!
6 saat önce
Medipol Başakşehir'in Senegalli golcüsü Demba Ba, BtcTurk Yeni Malatyaspor mücadelesinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.
Medipol Başakşehir'in Senegalli golcüsü Demba Ba, BtcTurk Yeni Malatyaspor mücadelesinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.
Bu sezon ligdeki 4. sarı kartını görerek cezalı duruma düşen deneyimli futbolcu, takımının gelecek hafta deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı zorlu mücadelede forma giyemeyecek.
Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir Süper Lig'in 18. haftasında 25 Ocak Cumartesi günü Ülker Arena'da karşı karşıya gelecek.
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Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 08:47
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