Başakşehir'de Fenerbahçe maçı öncesi Demba Ba şoku!

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Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir Süper Lig'in 18. haftasında 25 Ocak Cumartesi günü Ülker Arena'da karşı karşıya gelecek.

Bu sezon ligdeki 4. sarı kartını görerek cezalı duruma düşen deneyimli futbolcu, takımının gelecek hafta deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı zorlu mücadelede forma giyemeyecek.

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