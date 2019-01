Başakşehir'de Film Sahnesi Gibi Kuyumcu Soygunu Kamerada

İSTANBUL - Başakşehir'de sabah saatlerinde meydana gelen silahlı kuyumcu soygununun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Film sahnelerini aratmayan soygunda içeriye müşteri gibi giren soyguncunun plastik sahne makyaj yaptığı görüldü.

Soygun, Bahçeşehir'de bulunan bir kuyumcuda meydana gelmişti. Soygun olayında, müşteriye gibi içeriye giren plastik makyajlı bir soyguncu ilk önce döviz bozduracağını söyledi. Etrafı kontrol eden şüpheli daha sonra dışarıda bekleyen 2 arkadaşından birisine işaret etti. İçeriye giren soygunculardan maskeli olanla birlikte tezgahtarı yere yatırıp kelepçeleyen şüpheliler dakikalar içinde yanlarında getirdikleri çantaya altınları atıp kaçmaya kalktılar. Yaşanan anları uzaktan kamera sistemi ile izleyen dükkan sahibi ruhsatlı silahı ile iş yerine geldi. Bir süre sonra dükkandan çıkan soyguncuların ardından art arda ateş etti. Kuyumcular çantayı bırakıp kaçarken yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Film sahnelerini aratmayan hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Soygun anı ses kayıt özellikli güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi. Görüntülerde plastik makyajlı şüphelinin içeriye girip döviz bozduracağını söylemesi ile başlıyor. Görüntülerin devamında ise şüphelinin diğer arkadaşını işaret ederek çağırması, tezgahtarı etkisiz hale getirip ellerini bağlaması ve soygun yapmaları yer alıyor. Görüntülerin sonunda ise şüphelilerin çıkışta dükkan sahibi ile karşılaşması ve silah sesleri sonrası elinde çanta olan şüphelinin kaçması yer alıyor.

Öte yandan polis ekipleri soygunu yaptıktan sonra beyaz renkli bir araçla kaçtığı söylenilen 3 şüpheliyi arıyor.

