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Başakşehir'de fotoğrafçılığa ilk adım

50 dakika önce

Başakşehir Belediyesi Living Lab İnovasyon ve Teknoloji Merkezi'nde düzenlenen temel fotoğrafçılık atölyesinde fotoğrafa dair tüm konular masaya yatırıldı.

Başakşehir'de fotoğrafçılığa ilk adım, System.String[]
Başakşehir Belediyesi Living Lab İnovasyon ve Teknoloji Merkezi'nde düzenlenen temel fotoğrafçılık atölyesinde fotoğrafa dair tüm konular masaya yatırıldı. Fotoğraf Eğitmeni Murat Demir, atölye ile kursiyerlerin fotoğraf sanatına keyifli bir başlangıç yaptıklarını söyledi.

Başakşehir Belediyesi Living Lab İnovasyon ve Teknoloji Merkezi'nde fotoğraf meraklılarına temel eğitim vermek amacıyla başlatılan atölyede, "Fotoğrafın Tarihçesine Genel Bakış", "Fotoğraf Kültürü ve Fotoğrafçılığın Temel Kavramları", "Fotoğraf Makineleri" gibi konular detaylarıyla işlendi.

" SANATINA KEYİFLİ BİR BAŞLANGIÇ"

Fotoğraf Eğitmeni Murat Demir, atölyenin ilk gününde Fotoğraf Kültürü ve Fotoğrafçılığın Temel Kavramları konusunu sinevizyon eşliğinde örneklerle anlattı. Demir, atölyeyle ilgili olarak, "Kursiyerlerimiz, katıldıkları 'Temel Fotoğrafçılık' eğitiminde, fotoğrafın tarihi ve fotoğraf kültürünün yanı sıra fotoğrafçılığın temel kavramlarını öğrenerek fotoğraf makinelerinin çalışma prensipleri konusunda bilgi sahibi olacaklar. Fotoğraf makinesi objektiflerini ve yardımcı ekipmanlarını tanıyarak bunların çekimlerde nasıl kullanıldığını öğrenecekler" diye konuştu.

Atölyenin kursiyerleri ilk etapta profesyonel bir fotoğrafçı yapmayacağını belirten Demir, "Ancak doğru tekniklerle fotoğraf çekebilmeye başlayacaklar. Bu sayede dilerlerse hobi olarak, dilerlerse profesyonel bir meslek edinmenin ilk adımını atarak fotoğraf sanatına keyifli bir başlangıç yapmış olacaklar" dedi.

15 ve 16 Haziran tarihlerinde ilk etap eğitimleri tamamlanan temel fotoğrafçılık atölyesi, 22 ve 29 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek eğitimlerle tamamlanacak. Atölyeye katılan 15 kursiyere eğitimler sonunda sertifika verilecek.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 01:11 Kaynak: DHA
Murat Demir, Başakşehir Belediyesi
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