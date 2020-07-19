Başakşehir'de futbolcular sahaya 'Kadına şiddete dur de' tişörtleriyle çıktı

Medipol Başakşehir-Kasyerispor maçı öncesinde iki takım futbolcuları farkındalık oluşturmak ve destek için 'Kadına şiddete dur de' yazılı tişörtlerle seremoniye çıktı.



Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan Medipol Başakşehir - Kasyerispor mücadelesi öncesinde iki takım futbolcuları seremoniye 'Kadına şiddete dur de' tişörtleriyle çıktı. Ayrıca stadın tribünlerine de 'Kadına şiddete dur de' pankartları asıldı. Geçtiğimiz günlerde de Süper Lig'de yer alan 18 takımın futbolcuları 'Kadına şiddete dur de' etkinliği yapıp, bu konuda farkındalık oluşturarak destek vermişti. - İSTANBUL