Başakşehir'de futbolcular ve teknik heyet yeni oyun kuralları hakkında bilgilendirildi
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Medipol Başakşehir'de futbolcular ve teknik heyete, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) VAR Koordinatörü ve Hakem İşleri Müdürü Barış Şimşek ile Hakem Gelişim Danışmanı Burçin Keskin tarafından değişen oyun kuralları hakkında bilgilendirilme toplantısı yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 11:52 Kaynak: İHA
Medipol Başakşehir
'de futbolcular ve teknik heyete, Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF) VAR Koordinatörü ve Hakem İşleri Müdürü Barış Şimşek
ile Hakem Gelişim Danışmanı Burçin Keskin
tarafından değişen oyun kuralları hakkında bilgilendirilme toplantısı yapıldı.
Medipol Başakşehirli futbolcular ve teknik heyet, Süper Lig'de 2019-2020 sezonu öncesi oyun kuralları değişiklikleri hakkında bilgilendirildi. VAR Koordinatörü ve Hakem İşleri Müdürü Barış Şimşek ile Hakem Gelişim Danışmanı Burçin Keskin, eğitim sonrasında merak edilen soruları da yanıtladı. - İSTANBUL
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