Son Dakika Haberleri: Başakşehir'de Gael Clichy Sakatlandı

Başakşehir'de Gael Clichy Sakatlandı

1 saat önce

Medipol Başakşehir'de BB Erzurumspor karşılaşmasına 11'de başlayan sol bek Gael Clichy sakatlanarak yerini Attamah'a bıraktı.

Başakşehir'de Gael Clichy Sakatlandı, System.String[]
Medipol Başakşehir'de BB Erzurumspor karşılaşmasına 11'de başlayan sol bek Gael Clichy sakatlanarak yerini Attamah'a bıraktı.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında sahasında BB Erzurumspor ile mücadele eden M. Başakşehir'de sakatlık yaşandı. Maça 11'de başlayan turuncu-lacivertlilerin sol beki Gael Clichy, yaşandığı sakatlıktan dolayı oyuna devam edemedi. Clichy karşılaşmanın 22. dakikasında sahayı terk etti. Başarılı futbolcunun yerine Teknik Direktör Abdullah Avcı 25. dakikada Attamah'ı dahil etti. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 06:07 Kaynak: İHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Trabzonspor'da Sakatlığını Atlatan Jose Sosa Galatasaray Maçının Kadrosuna Alındı Beşiktaş, Sahasında Bursaspor'u Konuk Ediyor! Maçta İlk Gol Geldi

Medipol Başakşehir, BB Erzurumspor ile 1-1 Berabere Kaldı Beşiktaş'ın Yeni Transferi Shinji Kagawa'dan Japon Selamı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.2.2019 19:51:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başakşehir'de Gael Clichy Sakatlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]