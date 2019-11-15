Son Dakika Haberleri: Başakşehir'de Galatasaray mesaisi sürüyor
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Başakşehir'de Galatasaray mesaisi sürüyor

6 saat önce

Kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleşen antrenmana futbolcuların pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi.

Başakşehir'de Galatasaray mesaisi sürüyor, System.String[]

Kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleşen antrenmana futbolcuların pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.


Medipol Başakşehir, yarın tesislerinde saat 14.00'te TFF 1. Lig ekibi Fatih Karagümrük'le hazırlık maçında karşılaşacak.

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Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 03:37 
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