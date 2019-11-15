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Başakşehir'de Galatasaray mesaisi sürüyor
6 saat önce
Kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleşen antrenmana futbolcuların pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleşen antrenmana futbolcuların pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.
Medipol Başakşehir, yarın tesislerinde saat 14.00'te TFF 1. Lig ekibi Fatih Karagümrük'le hazırlık maçında karşılaşacak.
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Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 03:37
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