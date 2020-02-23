Başakşehir'de geleceğin ressamları yarıştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başakşehir'de geleceğin ressamları yarıştı - Son Dakika

Başakşehir'de geleceğin ressamları yarıştı

6 saat önce

Başakşehir'de düzenlenen gençlik oyunları kapsamındaki resim yarışmasında gaz lambası, demlik ve cezve model oldu, öğrenciler en güzel karakalem natürmort tabloyu yapabilmek için yarıştı.

Başakşehir'de geleceğin ressamları yarıştı, System.String[]

Başakşehir'de düzenlenen gençlik oyunları kapsamındaki resim yarışmasında gaz lambası, demlik ve cezve model oldu, öğrenciler en güzel karakalem natürmort tabloyu yapabilmek için yarıştı.


3. Başakşehir Gençlik Oyunları'nda onlarca öğrencinin katıldığı resim yarışmasının finaline Başakşehir Güzel Sanatlar Lisesi'nden 12 öğrenci kaldı. Öğrenciler, Kayaşehir Kültür ve Yaşam Parkı'ndaki Necdet Yıldırım Bilgievi'ndeki finalde birinci olabilmek için çaba gösterdi. Bilgievindeki resim sınıfında çember halini alan genç ressamlar, sınıfın ortasına bir örtü üzerine yerleştirilen gaz lambası, demlik ve cezvenin karakalem natürmort resmini yapmaya çalıştı. Kendilerine verilen 90 dakikalık süre içerisinde karşılarında duran nesneleri tuvale dökmeye gayret eden öğrencilerin ortaya çıkardığı birbirinden güzel 12 eser daha sonra değerlendirmeye alındı. Jüri üyeleri, sıralama konusunda oldukça zorlandı. Yarışmada Esma Zeynep Nur birinci, Ulaş Özcan ikinci, Gülistan Demirtaş ise üçüncü oldu.


Yarışmaya "sıfır atık" damgası


Liseler arası resim yarışması, "sıfır atık" temasıyla başladı. Öğrenciler yarışmanın ilk turunda geri dönüşümle ilgili resimler yaptı. Finale kalan öğrencilerden Nesligül Yıldız ilk turda bir kadını çiçek formunda çizdiğini, etrafına konumlandırdığı atıkların resimde çiçek olan kadını canlandırdığını söyledi. Yarışmacılardan Azat Akdeniz ise Dünya'yı bir bilardo masasına benzeterek isteka yardımıyla metallerin, plastiklerin ve kağıtların her birinin bir deliğe atıldığını anlatan bir resim yaptığını ifade etti.


Proje sorumlusu Onur Kesepara, bu yıl düzenlenen resim yarışmasında çevre bilincinin artırılması için "sıfır atık" temasını seçtiklerini söyledi. Yarışmaya ilçe genelindeki liselerden yaklaşık 100 öğrencinin katıldığını belirten Kesepara, "Çok zor olsa da 12 arkadaşımızı finale taşıdık ve dereceye girenleri belirledik. Arkadaşlarımız alın terini kağıtlara döktüler. Duygularını yansıttıkları birbirinden güzel eserler ortaya çıktı. Jüri üyeleri de seçmekte zorlandı. Önümüzdeki yıl yine bu yarışmayı düzenlemek istiyoruz" dedi. - İSTANBUL

Necdet Yıldırım, Başakşehir, Kayaşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 01:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: İran sınırında 5,9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi! Van'da da hissedildi
Van'daki depremin ardından Naci Görür'den önemli uyarı: Başkale Fayı, 5.8'den daha büyük deprem üretebilir Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu'dan Van'ı etkileyen deprem açıklaması: Birçok ev virane hale dönmüş Isparta'da kayıp 3 liseli kızdan 4 gündür haber alınamıyor

Son Dakika Haberleri
18:25 Chloe hakkında çıkan aşk iddialarına yaptığı paylaşımla yanıt verdi
13:41 Sanat camiasındaki entrikalardan yoruldum
13:41 Ailece alışverişe çıktılar
13:41 Arkadaşları ile hasret giderdi
13:41 Antalya'da Gülben Ergen rüzgarı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2020 19:38:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başakşehir'de geleceğin ressamları yarıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]