Başakşehir'de geleceğin ressamları yarıştı - Son Dakika

Başakşehir'de düzenlenen gençlik oyunları kapsamındaki resim yarışmasında gaz lambası, demlik ve cezve model oldu, öğrenciler en güzel karakalem natürmort tabloyu yapabilmek için yarıştı.



3. Başakşehir Gençlik Oyunları'nda onlarca öğrencinin katıldığı resim yarışmasının finaline Başakşehir Güzel Sanatlar Lisesi'nden 12 öğrenci kaldı. Öğrenciler, Kayaşehir Kültür ve Yaşam Parkı'ndaki Necdet Yıldırım Bilgievi'ndeki finalde birinci olabilmek için çaba gösterdi. Bilgievindeki resim sınıfında çember halini alan genç ressamlar, sınıfın ortasına bir örtü üzerine yerleştirilen gaz lambası, demlik ve cezvenin karakalem natürmort resmini yapmaya çalıştı. Kendilerine verilen 90 dakikalık süre içerisinde karşılarında duran nesneleri tuvale dökmeye gayret eden öğrencilerin ortaya çıkardığı birbirinden güzel 12 eser daha sonra değerlendirmeye alındı. Jüri üyeleri, sıralama konusunda oldukça zorlandı. Yarışmada Esma Zeynep Nur birinci, Ulaş Özcan ikinci, Gülistan Demirtaş ise üçüncü oldu.



Yarışmaya "sıfır atık" damgası



Liseler arası resim yarışması, "sıfır atık" temasıyla başladı. Öğrenciler yarışmanın ilk turunda geri dönüşümle ilgili resimler yaptı. Finale kalan öğrencilerden Nesligül Yıldız ilk turda bir kadını çiçek formunda çizdiğini, etrafına konumlandırdığı atıkların resimde çiçek olan kadını canlandırdığını söyledi. Yarışmacılardan Azat Akdeniz ise Dünya'yı bir bilardo masasına benzeterek isteka yardımıyla metallerin, plastiklerin ve kağıtların her birinin bir deliğe atıldığını anlatan bir resim yaptığını ifade etti.



Proje sorumlusu Onur Kesepara, bu yıl düzenlenen resim yarışmasında çevre bilincinin artırılması için "sıfır atık" temasını seçtiklerini söyledi. Yarışmaya ilçe genelindeki liselerden yaklaşık 100 öğrencinin katıldığını belirten Kesepara, "Çok zor olsa da 12 arkadaşımızı finale taşıdık ve dereceye girenleri belirledik. Arkadaşlarımız alın terini kağıtlara döktüler. Duygularını yansıttıkları birbirinden güzel eserler ortaya çıktı. Jüri üyeleri de seçmekte zorlandı. Önümüzdeki yıl yine bu yarışmayı düzenlemek istiyoruz" dedi. - İSTANBUL